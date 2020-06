Appuntamenti e scadenze del 18 giugno 2020

Aedes

Aquafil

Ivs Group

Mondo Tv France

Pirelli

Smith & Wesson Brands Inc Smith & Wesson Brand Ord Sh

Snam

Txt E-Solutions

(Teleborsa) -Stati Generali dell'Economia - Si svolge a Villa Pamphilj, a Roma, l'evento voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per rilanciare l'economia. Alla serie di incontri parteciperanno rappresentanti politici, personalità internazionali, imprenditori, economisti, sindacati e varie associazioni di impreseEBA - European Banking Authority - Riunione del consiglio delle autorità di vigilanzaEU - Riunione Plenaria del Parlamento EuropeoBCE - Bollettino economicoANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - VI Giornata Nazionale di Incontro con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L'evento si svolgerà interamente in digitale attraverso una piattaforma di streamingUE - Vertice internazionale - Videoconferenza dei leader del partenariato orientale. Partecipano i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri e i leader dei paesi del partenariato orientale. La riunione è presieduta dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, partecipa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio