Borse asiatiche negative su incertezze Covid. Tokyo chiude in rosso

(Teleborsa) -, sulla scia della performance debole di wall Street. I mercati tornano a scontare ledi una, che avrebbe effetti drammatici sull'economia mondiale mentre si sta tentando la ripresa.Il listino diarchivia la seduta sotto la parità, con ilche cede lo 0,40%, Il Topix perde invece lo 0,34% a 1.016 punti.Le borse cinesi invece vantano un piccolissimo rialzo, conche sale dello 0,16% eche arriva allo 0,21%. Ferma(+0,02%).In frazionale calo prosegue(-0,40%), seguita da(-0,49%),(-1,32%),(-0,32%)(-0,10%),(-0,70%).Consolida i livelli della vigilia(+0,17%); variazione negativa per(-0,98%).Performance infelice per il cambio, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,42%, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,35%, ed, che scambia in ribasso dello 0,34%.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 2,90%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici si attende domani la diffusione del dato dei Prezzi consumo (precedente 0,1% tendenziale).