Cina, Banca centrale manterrà stimoli ma già guarda a exit strategy

(Teleborsa) - Laconferma che manterrà una, assicurando ampia liquidità al sistema finanziarioLo ha detto il governatore della banca centrale cinese, in occasione del Forum finanziario a Shanghai, aggiungendo che la People bank of China dovrà prestarepiù "opportuno" peranti-crisi."Il sostegno finanziario durante il periodo di risposta all'epidemia - ha detto - è programmato per fasi", ha detto Yi Gang, aggiungendo "dovremmo fare attenzione alle conseguenze della politica monetaria" eIl Governatore ha parlato di fondamentali "solidi" per l'economia cinese e d ha confermato che i mercati finanziari sono generalmente stabili.