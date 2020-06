Produzione costruzioni ancora a picco ad aprile

(Teleborsa) - E. L'conferma che la produzione nelle costruzioni è calata per il terzo mese consecutivo ad, registrando unrispetto a marzo.Nella media del trimestrel’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni mostra unarispetto al trimestre precedente.la produzione nelle costruzioni cala drasticamente, registrando flessioni mai toccate prima. L’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di aprile 2019), mentre l’indice grezzo mostra una riduzione del 66,7%.Nelladell’anno, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario sia l’indice grezzo decrescono, rispettivamente,e del 24,4%.