"SiViaggia", i 100 borghi del cuore

(Teleborsa) -sotto il segno delle restrizioni per contenere la diffusione della pandemia, è già nella storia e sarà, senza dubbio,da quelle che abbiamo vissuto finora. Diversa, maAnzi. Del resto, mai come nell'ultimo periodo, abbiamo imparato a costruire una nuova normalità e sappiamo già che sarà un'estate in cui si viaggerà meno per andare all'estero. Poco male, visto che abbiamo la fortuna di vivere in un Paese la cuiè universalmente riconosciuta.In giro per l'Italia attraversotra i suoi borghi più rappresentativi grazie aserie in podcast che esplora le bellezze nascoste nel nostro territorio, scelte dail verticale didedicato ai viaggi: una Skill presente nello Skille attivabile sue su tutti i dispositiviIn un momento difficile per il Paese che progetta la ripartenza puntando anche e soprattutto sul suo patrimonio, il progetto è pensato come unoche possono ascoltarlo comodamente in auto mentre sono alla scoperta degli angoli più belli della: la storia e le curiosità dell’Italia nascosta; la natura, le bellezze artistiche e l’ottima gastronomia.