Sotto la parità il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,63%), andamento negativo per Mutuionline

(Teleborsa) - Ilsi è mosso nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con ilIlha chiuso a quota 82.316,6, in ribasso dello 0,63% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 489, dopo aver esordito a 490.Nel, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,35%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,53%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,61%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,50%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,96%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,61%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,02% sui valori precedenti.