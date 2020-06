Exploit dell'indice del settore alimentare italiano (+1,81%), andamento rialzista per Campari

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

indice EURO STOXX Food & Beverage

Campari

small-cap

Massimo Zanetti Beverage

Enervit

Doria

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 1.571,7 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 87.005,1.L'intanto guadagna 5 punti dopo un incipit a quota 492.Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%.Tra ledi Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,71%.In luce, con un ampio progresso dell'1,61%.Si muove in modesto rialzo la, evidenziando un incremento dello 0,90%.