Giornata tonica per il comparto chimico italiano (+0,79%), andamento sostenuto per SOL

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

mid-cap

SOL

small-cap

Isagro

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dalIlha aperto a 13.986,2, in aumento di 110,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha scambiato sotto la parità a 1.090, dopo aver avviato la seduta 1.088.Tra leitaliane, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,85%.Tra ledi Milano, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,87%.