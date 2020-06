Rialzo controllato per le Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,50%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,119. L'continua gli scambi a 1.743,6 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,22%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,01%), che raggiunge 40,01 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,36%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,40%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,10%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,68%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 21.376 punti.Leggermente negativo il(-0,56%); sui livelli della vigilia il(+0,06%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,69%),(+1,63%) e(+1,41%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,69%),(-0,80%) e(-0,66%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,54%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,24%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,92%.Su di giri(+2,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,00%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,46%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,46%),(+3,38%),(+2,82%) e(+2,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,28%.Sensibili perdite per, in calo del 3,88%.In apnea, che arretra del 3,26%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,79%.Tra i dati01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -1,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 5,7%; preced. -18%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -17,1%; preced. -22,7%).