Studio a distanza, ENEL Cuore e Treccani insieme nel progetto "Strade Maestre"

(Teleborsa) - Fornire strumenti a supporto di studenti, docenti e istituti scolastici per facilitare lo studio e l'interazione online, sempre più utilizzati a seguito dell'emergenza Covid-19. Questo l'obiettivo di, progetto che, attraverso la piattaforma di didattica digitale Treccani Scuola, si pone l'obiettivo di sostenere l'apprendimento a distanza grazie a unLa piattaforma, fruibile gratuitamente a scuola e da remoto su computer, tablet e smartphone, – spiega Enel in una nota – offre servizi innovativi e contenuti certificati, oltre all'accesso a un archivio digitale in costante evoluzione."L'accordo con Treccani permette, soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, di dare un contributo concreto alla riduzione della dispersione e dell'esclusione scolastica – afferma–. Con Strade Maestre riusciremo infatti ad offrire uno strumento gratuito, accessibile e interattivo per il supporto delle attività di formazione degli studenti con contenuti di didattica digitale garantiti da Treccani"."Dal 1925 Treccani ha accompagnato la storia del nostro Paese, fino a divenire testimonianza sistematica dell’identità culturale italiana – dichiara– Per questo, fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria, grazie alla collaborazione tra Treccani e il ministero dell'Istruzione, abbiamo ritenuto opportuno impegnarci perché docenti e studenti delle scuole italiane avessero la possibilità di utilizzare gratuitamente la piattaforma di didattica digitale Treccani Scuola. E oggi più che mai, con Strade Maestre ed Enel Cuore siamo sicuri di poter dare un contributo ancora più incisivo nell'evidenziare il valore della cultura e quello della comunità che, riunita intorno ad essa, fa sistema tra le parti più solidali e sensibili del Paese".Un gruppo di docenti selezionati da Treccani, i, saranno a disposizione per fornire agli studenti un servizio gratuito, on demand, di supporto allo studio. Le lezioni si terranno all’interno di un'dove sarà possibile confrontarsi, superare eventuali difficoltà emerse in questi mesi, e lavorare insieme per migliorare sicurezza e motivazione. Nella piattaforma – continua la nota – saranno inoltre disponibilicon un sistema di commenti e feedback sui contenuti didattici, e una community in cui docenti e studenti da tutta Italia potranno entrare in contatto, condividendo materiali e buone pratiche. Per gli, verranno forniti nuovi strumenti compensativi, come l'ingrandimento, l'annotazione e la sintesi dei testi, grazie ai quali studiare in autonomia in modo più efficace. Esperti della comunità scientifica di Treccani realizzerannofruibili in qualsiasi momento e condivisibili con le classi, con approfondimenti dedicati a temi di letteratura, scienze, storia, storia dell'arte, lingua. Verranno inoltreche illustreranno altrettante parole selezionate come punti di riferimento per orientarsi nella contemporaneità. Per lasono stati infine realizzati dei test interattivi con feedback immediato che costituiranno un utile strumento per la valutazione a distanza. Attraverso un sistema di monitoraggio i docenti potranno verificare l'andamento della classe nelle diverse prove e tenere traccia di eventuali lacune e dei progressi fatti nel tempo.