UE, iniziato Consiglio Europeo su Recovery e Bilancio

(Teleborsa) - Ufficialmente iniziato il, appuntamento centrale di giornata, riunito in videoconferenza. Sul tavolo ile ilper la ripresa e la resilienza "anti covid". In tutto,i (1100 il bilancio europeo e 750 per il piano per traghettare l'Europa fuori dalla recessione, di cui 500 miliardi in sussidi a fondo perduto e 250 miliardi sotto forma di prestiti). Viste le, non è attesa per oggi laCon grande probabilità, invece, Capi di Stato e di Governo daranno mandato al Presidente UE Charlesdi sondare il terreno per avvicinare le posizioni in vista di un. Servirà ancora un altro vertice, il 9 o 10 luglio, e forse un altro. Ma stavolta in presenza a Bruxelles per superare la "freddezza" dell'approccio inContinua, intanto, ildel Presidente del Consiglio"La proposta della Commissione è equa e ben bilanciata. Sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie già indicate. E anche la combinazione tra prestiti e sussidi è ben costruita. Anche i tempi sono molto importanti. Dobbiamo assolutamente chiudere l'accordo. E dobbiamo assecondare gli sforzi della Commissione di rendere disponibili alcunePrima però c'è da superare le resistenze dei cosiddetti ": Olanda, Danimarca, Svezia e Austria che guardano con scetticismo al maxi piano proposto dalla Commissione europea. Il Cancelliere austriacospera in un avvicinamento delle posizioni, ma insiste sul fatto che gli aiuti, soprattutto se a fondo perduto, debbano essere