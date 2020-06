Coronavirus, ENAC: "Rimborso biglietto per cause non legate a Covid-19"

(Teleborsa) - Alcune compagnie aeree continuano a cancellare voli adducendo come causale l'e riconoscendo ai passeggeri solo unPer questo motivo – dopo il richiamo al rispetto delinviato lo scorso 18 giugno ai vettori operanti in Italia – l'sta avviando alcune istruttorie per l'erogazione di sanzioni nei confronti delle compagnie che non hanno applicato il Regolamento."Dato che a partire dallo scorso– spiega Enac in una nota – sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale e nell'area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni dopo tale data sembrerebbero operate da scelte commerciali e imprenditoriali dei vettori, non da motivi riconducibili all'emergenza".Il, prevede, nei casi di cancellazione di voli per cause non collegate all'emergenza Covid-19, che le compagnie forniscano ai passeggeri: l', lail r(non la corresponsione di un voucher), laove dovuta.L'Enac, pertanto – conclude la nota – in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento, procederà all'erogazione di sanzioni nei confronti dei vettori.