Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

sanitario

telecomunicazioni

automotive

petrolio

tecnologia

materie prime

Interpump

Inwit

Diasorin

Amplifon

Snam

Mediobanca

Italgas

Saipem

ASTM

Danieli

IMA

ERG

BPER

Banca Popolare di Sondrio

Salini Impregilo

Fincantieri

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,73%. L', in aumento (+1,02%), raggiunge 1.760,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,26%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +176 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,28%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,76%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,71%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,69%, scambiando a 21.229 punti.In discesa il(-0,82%); in frazionale progresso il(+0,53%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,16%),(+1,12%) e(+0,52%).Nel listino, i settori(-2,46%),(-2,01%) e(-1,70%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+6,25%),(+3,02%),(+1,97%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,14%.In caduta libera, che affonda del 2,88%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,14 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento del 2,13%.del FTSE MidCap,(+2,01%),(+1,93%),(+1,78%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,86%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,21%.Sensibili perdite per, in calo del 2,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%.Tra ledi maggior peso:09:00: Fatturato industria, annuale (preced. -16,4%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -18,8 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -3%; preced. -17,8%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 38,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 41 punti; preced. 31,9 punti).