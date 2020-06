Piazza Affari in modesto rialzo con resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Diasorin

Campari

CNH Industrial

Fiat Chrysler

Snam

BPER

Italgas

Hera

Interpump

Garofalo Health Care

Inwit

Aeroporto di Bologna

doValue

Mondadori

Banca Popolare di Sondrio

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, in scia all'incertezza evidenziata dai mercati asiatici, all'inizio di una settimana ricca di spunti sul fronte economico: si inizia oggi con il Fcon momento clou giovedì, quando la. tanti anche i dati macro in uscita, primi fra tutti PIl USA e PMI manifatturieri.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,122. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +178 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,32%.composta, che cresce di un modesto +0,3%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,05%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% suldi Milano, troviamo(+3,29%),(+2,05%),(+2,05%) e(+1,86%).La peggiore è, che cede il 4,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,12%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Tra i(+5,53%),(+3,07%),(+3,02%) e(+2,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,12%.Sensibili perdite per, in calo del 2,83%.In apnea, che arretra del 2,20%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.