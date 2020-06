Recovery Fund, Europa a passo di gambero

(Teleborsa) - "Tutti concordano sulla necessità di avere unaalla crisi del. Saranno necessari compromessi. Dovremmo arrivarci sotto laauspicabilmente già a, in modo da poter avviare la nostra ri: lo scrive in un tweet il Vicepresidente della Commissione UE,L’Europa, infatti, continua a procedere. Al Consiglio europeo dello scorso venerdi in videoconferenza non è arrivata la fumata bianca ma ci si è limitati a definire il perimetro di consensi (pochi) e delle divergenze (tante).sul Recovery Plan daagganciato al Bilancio Ueche in totale fannoQueste le parole del Presidente del Consiglio europeoal termine del summit tra Capi di Stato e di Governo dell’Ue annunciando che a metà luglio ci sarà un nuovo vertice, stavolta fisico. Tradotto politicamente vuol dire che, per ora, non è stato fattoIl fronte deiintanto, continua a far proseliti con lache si unisce al coro dei Paesi che definiscono “inaccettabile” la proposta della Commissione EuropeaMa il Presidente del Consiglioche ha parlato di pacchetto “ben bilanciato tra sussidi e prestiti”,che alla fine "Vincerà l’Europa, perché avrà confezionato una risposta coerente e coordinata, all’altezza di questa recessione”.Per saperne qualcosa di più non resta che aspettare ilin programma a Bruxelles, stavolta in presenza, nella