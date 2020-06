Saipem firma accordi open innovation per settore energia e infrastrutture

Saipem

(Teleborsa) -ha firmato tre nuoviin ambitoper progetti di sviluppo nel settoree delleFocus suin Europa, Nord America e Israele.Ilè stato firmato con, la divisione di consulenza per l'innovazione del Global Venture Capital Investor Aster, attraverso la sua società partner italiana. I team delle due aziende hanno sviluppato congiuntamente una metodologia perefficacemente e rapidamente centinaia disue. Saipem metterà a disposizione le proprie competenze per la valutazione delle tecnologie più promettenti, mentre Aster Fab - TRG sfrutterà le sue competenze finanziarie per valutare, fra le altre cose, la validità dei progetti ed il potenziale di crescita.Ilè stato siglato con, una società di consulenza globale nell'innovazione, per l'accesso alla piattaforma(SEP), istituita dalla Commissione Europea nel gennaio 2014 con l'obiettivo dicollegandole a società globali e mercati finanziari. Saipem ha identificato specifiche aree di interesse:Infine,il terzo accordo èper aderire allo, un progetto di ricerca innovativo che propone un ricco calendario annuale di attività e che consentirà a Saipem di accedere ad un potente strumento di intelligence, entrando in contatto con startup selezionate su argomenti specifici come la"L’open innovation è uno degli strumenti strategici che abilita la mission di Saipem di offrire soluzioni innovative per completare progetti straordinari", afferma, Responsabile dell’Innovation Factory di Saipem, aggiungendo che i nuovi accordi "allargano il nostro orizzonte di analisi e aumentano la velocità con la quale ci muoviamo verso il futuro"."L'innovazione- sottolinea - è da sempre uno dei pilastri strategici di Saipem e l’estensione al mondo delle startups è il passo inevitabile per affrontare territori inesplorati di idee, tecnologie e modelli di business dirompenti".