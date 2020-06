Tokyo chiude stabile. Asia prudente in attesa eventi settimana

Nikkei 225

(Teleborsa) -, in vista dei molti appuntamenti economici attesi in settimana, scontando da un lato ledi coronavirus, dall'altro avvantaggiandosi dei segnali di. Intanto, la banca centrale cinese ha confermato tassi d'interesse invariati al 3,85%, come largamente atteso.La Borsa dichiude quasi stabile, con l'indicefermo sui 22.479 punti ed il Topix 100 invariato a 1.019 punti.Stessa impostazione per le borse cinesi, conche segna un +0,07% eche procede in vantaggio dello 0,27%. Analoga performance per Taiwan (+0,12%)A due velocità le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta, conche viagia in rosso (-0,51%)assieme a(-0,35%), mentre tengono(+0,47%),(+0,02%) e(+0,11%).Guadagni frazionali per(+053%); senza direzione(-0,05%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,24%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,30%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,21%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,91%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiaticiì in settimana va segnalato, 23 giugno 2020,il(preced. 38,4 punti).