Borse asiatiche in rialzo con rassicurazioni Trump

(Teleborsa) -a, dopo che il Presidente USAp ha chiarito che. Una precisazione che mette fine alle preoccupazioni alimentate da alcune affermazioni rese dal consulente della Casa Bianca, Peter Navarro, che aveva definito "superato" ("over") il patto Trump-Xi.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza dello 0,94% ed il Topix in vantaggio dello 0,95%. L'indice PMI manifatturiero ha evidenziato ancora un indebolimento, mentre rimbalza il settore dei servizi., con Shanghai sulla parità (+0,02%) eche avanza dello 0,38%. Stessa impostazione perche segna un +0,23%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, sale(+0,79%) assieme a(+0,27%) e(+0,20%), mentre sono in rosso(-0,98%),(-0,24%) e(-0,05%).In frazionale progresso(+0,40%); poso sotto i livelli della vigilia(-0,10%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,1%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento delscambia al 2,94%.