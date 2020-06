Campari si trasferisce in Olanda. Kunze-Concewitz: "Garantisce opportunità crescita"

Campari

(Teleborsa) -a seguito deda parte del socio di maggioranza Lagfin e della rinuncia al recesso di altri aziinisti di minoranza, che hanno consentitoper l'operazione."Siamo molto felici di annunciare l’esito positivo dell’Offerta Iniziale e, pertanto, l’avveramento delle condizioni sospensive per il trasferimento della sede legale in Olanda, in linea con gli obiettivi della società", afferma il, ricordando che il trasferimento riguarda la sola sede legale, non anche quella fiscale, che resta in Italia.L'obiettivo dell'operazione - sottolinea il Ceo - è quello di realizzare una beneficio degli azionisti di lungo termine, e, dunque, l’adozione di una struttura flessibile del capitale che possa ulteriormente supportarci nel perseguimento di".Quanto aiconnessa al trasferimento della sede legale in Olanda e contestuale trasformazione in una Naamloze Vennootschap (N.V.) regolata dal diritto olandese, la società conferma che sono stateper le quali è stato esercitato il diritto di recesso al, corrispondenti al 2,6% del capitale sociale di Campari.Il socio di maggioranzapari a €150 milioni , a conferma del proprio supporto di lungo termine alla strategia e alle prospettive del Gruppo e a sostegno del buon fine dell’Operazione,di opzione e il diritto di prelazione per l’acquisto di Azioni Recedute per un controvalore pari a complessivi(corrispondente acalcolato sulla base del prezzo unitario di recesso di 8,376). Tale importo risulta significativamente ida Lagfin (pari a 76,5 milioni) alla data di annuncio dell’operazione (18 febbraio 2020).Nel contesto dell’operazione annunciata da Lagfin, sono pervenute alla societàRecedute, pari allo 0,7% del capitale sociale, che porta il totale aLeal termine dell’Offerta Iniziale e la cui liquidazione resta a carico della società sono pari a(le Azioni Residue), per un controvalore complessivo pari a circa, cui consegue unpari a circaIl Consiglio di amministrazione, prendendo atto che lderivante dalla liquidazione delle Azioni Residue èdeterminata dall’assemblea straordinaria degli azionisti, pari a, che rappresentava la condizione sospensiva al perfezionamento dell’Operazione, (il Cap Esborso) e che ilfissata in 7-8 milioni, ha ritenuto chee ne ha pertanto deliberato la revoca.Alla luce di questi sviluppi, larelativa al mancato superamento del Cap Esborso si è avverata così come le altre condizioni sospensive al perfezionamento dell’Operazione. Campari conferma dunque che l’Operazione potrà perfezionarsi