Castelli accelera: serve riforma fiscale completa

(Teleborsa) - "Ladeve essere completa, lo sforzo del 2020 deve essere coniugato con coerenza con una completa riforma fiscale che riduca le tasse. Ci deve essere un ventaglio che vadaanche per sostenere le imprese". Lo ha detto, intervenendo a Radio Anch’io su Radio 1 RAI, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura"Sono giorni - prosegue Castelli - in cui gli italiani, le imprese, pagano le tasse e credo sia giusto dare una visione d’insieme. Anche Visco ne ha parlato ieri., ritengo sarebbe più incisiva una riduzione selettiva anche perché ci sono settori più colpiti. È una misura che un paese come la Germania ha messo in cantiere.A me interessa chiudere il ragionamento sulla riduzione complessiva delle tasse, per adesso e per i prossimi anni.e in questo momento è giusto dire aIl Viceministro anticipa che "neidovremo chiudere il nuovo scostamento, cioè quanti soldi serviranno nel 2020 per affrontare la crisi del Covid-19. Dico da tempo che ci sono ancora dei settori che vanno finanziati, come le imprese, il settore turistico, gli artigiani e commercianti, la scuola e gli enti locali, che avendo avuto delle perdite di gettito rischierebbero di non poter dare i servizi essenziali. Serviranno non meno di 10 miliardi, ma non è un gioco al rialzo. Len questo momento, sono queste".Conclude Castelli: "Mesi fa dissi che per affrontare ilsarebbero servitipiano piano. Seguendo le esigenze del territorio è quello che emerge".