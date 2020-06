Coronavirus, Inail: aumentano contagi sul lavoro

(Teleborsa) - Aumentano ida Covid-19 sulAlla data del 15 giugno i casi segnalati all'Inail sono 49.021, 1.999 in più rispetto ai 47.022 rilevati dal monitoraggio precedente del 31 maggio.(+28), pari a circa il 40% dei casi mortali denunciati dall'inizio dell'anno. Il 71,7% dei lavoratori contagiati sono donne, il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali. I decessi degli, infatti, sono pari aDall'analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail emerge che l'età media dei lavoratori che hanno contratto il virus e' di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (57 per le donne e 59 per gli uomini) per i casi mortali. Il 70,3% dei decessi, in particolare, è concentrato nella fascia di etàseguita da quelle over 64 anni (18,6%), 35-49 anni (9,4%) e under 34 anni (1,7%).Quasi la totalità delle denunce di infortunio da Covid-19 riguarda la gestione assicurativa dell'mentre i casi registrati ine nella gestione persono circa