Il Comparto materie prime dell'Italia interrompe la serie di quattro ribassi consecutivi (+2,04%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 335,35 punti, archiviando la giornata a quota 16.803,15.Ilintanto guadagna 2,26 punti, dopo un incipit a quota 156,38.Tra ledi Piazza Affari dell'indice materie prime, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,01%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,55%.