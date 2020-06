Saipem

big italiana dell'ingegneria

(Teleborsa) - AQR Capital Management e PDT Partners, dal 22 giugno hanno in portafoglio unosurispettivamente dello 0,59% e dello 0,50%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.Intanto a Piazza Affari, modesto recupero sui valori precedenti per la, che passa di mano in progresso dello 0,43%.