Vola il settore costruzioni a Milano (+2,69%), slancio per Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Mette il turbo l'che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,26%, dopo la chiusura di ieri a quota 409.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 890,8 punti dopo un inizio di giornata a quota 33.808,8.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,02% sui valori precedenti.Tra leitaliane, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,9%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,70%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,96%.