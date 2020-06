Wall Street chiude in frazionale rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un discreto guadagno in chiusura, dopo le rassicurazioni di Trump sull'accordo commerciale USA-Cina. L'indiceha messo a segno un +0,59%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,65%, portandosi a 3.118 punti.Buona la prestazione del(+1,22%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,82%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,93%),(+1,34%) e(+1,10%). Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,88%),(+2,78%),(+2,62%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.(+3,56%),(+3,46%),(+3,20%) e(+2,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,01%.In caduta libera, che affonda del 2,82%.