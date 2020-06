Alla deriva la Borsa americana

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,95%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 3.044 punti, ritracciando del 2,79%.In netto peggioramento il(-2,2%); come pure, pessimo l'(-2,53%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-5,17%),(-3,53%) e(-3,38%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,15%.In caduta libera, che affonda del 4,48%.Tra i(+2,68%),(+1,22%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -10,01 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 9,76%.Sensibili perdite per, in calo del 6,55%.