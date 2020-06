Appuntamenti e scadenze del 24 giugno 2020

Abitare In

Acea

Aeroporto di Bologna

Blackberry

Buzzi Unicem

Energica Motor Company

Imvest

Rai Way

Retelit

(Teleborsa) -EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 - Importante evento dal tema "Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth" dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia in EuropaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei serviziBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di maggio11.00 - CNEL - Assemblea in collegamento telematico11.00 - Corte dei Conti - Cerimonia di parificazione del Rendiconto generale dello Stato - Si svolge nella sede centrale della Corte dei conti, in videoconferenza, la cerimonia di parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2019. Sarà presieduta dal Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema. La relazione sarà svolta dal Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo Ermanno Granelli. Interverrà il Procuratore Generale aggiunto Fausta Di Grazia. Per il Consiglio di Presidenza della Corte, sarà presente il Vicepresidente Gabriele Fava.- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio