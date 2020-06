Borsa di Tokyo chiude poco mossa

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, confermandosi sui massimi raggiunti negli ultimi giorni, grazie ad un rinnovato ottimismo sulle piazze finanziarie mondiali per la ripresa in atto.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 22.549 punti, mentre il Topix 100 lima lo 0,22%.Piatte anche le borse cinesi, conche segna un +0,16%, mentreriporta un incremento dello 0,16%. Leggermente meglioche porta a casa un vantaggio dello 0,42%.A due velocità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, conche lima lo 0,11% elo 0,25%, mentresegna un modesto +0,09%. In denaro(+1,57%),(+1,81%) e(+0,65%).Sui livelli della vigilia(+0,09%); in frazionale progresso(+0,20%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,21%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,25%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%.Il rendimento dell'scambia allo 0,01%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,95%.