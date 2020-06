Borsa New York chiude in moderato rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

utilities

Nike

Apple

United Health

Visa

IBM

Verizon Communication

Pfizer

Walgreens Boots Alliance

Tripadvisor

Bed Bath & Beyond

Cognizant Technology Solutions

Nxp Semiconductors N V

American Airlines

Western Digital

Moderna

Seagate Technology

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, con ilche sale dello 0,50%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.131 punti.Sale il(+0,78%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,63%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,04%),(+0,70%) e(+0,62%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,06%.del Dow Jones,(+2,48%),(+2,13%),(+1,70%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.scende dell'1,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Tra i(+10,62%),(+2,71%),(+2,51%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,17%.In apnea, che arretra del 3,55%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,80%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,77%.