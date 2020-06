Coronavirus in Italia, tornano a salire contagi e vittime

(Teleborsa) - A oggi, 24 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus nel nostro Paese è di, con un incremento rispetto a ieri di. I tamponi sono stati 53.266 (ieri 41.135): il rapporto positivi/tamponi è 0,35% (ieri 0,29%).La Provincia autonoma diha ricalcolato i propri dati: 61 deceduti in meno, 447 guariti in più e 387 casi totali in più rispetto a quanto comunicato fino a ieri.Il numero totale di attualmente positivi è di, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri. Tra gli, 107 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto a ieri.persone sono ricoverate con, con un decremento di 243 pazienti rispetto a ieri. 16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri isonoe portano il totale a 34.644. Il numero complessivo deisale invece a, con un incremento di 1.526 persone rispetto a ieri.Sono i numeri contenuti nel consueto bollettino sull'emergenzain Italia della Protezione CivileNel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.227 in, 1.730 in, 1.074 in, 549 in, 330 in, 261 in, 869 nel, 471 nelle, 148 in, 177 in, 52 nella Provincia autonoma di, 57 in, 378 in, 132 in, 90 nella Provincia autonoma di, 11 in, 15 in, 6 in, 28 in, 43 ine 7 in