Intesa lancia nuova polizza Collettiva Infortuni per le Imprese

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, compagnia danni del Gruppo, lancia la nuova polizza Collettiva Infortuni per le Imprese, pensata per le aziende di ogni dimensione e per gli infortunio, durante le attività professionali ed extraprofessionali.La compagnia, finora specializzata nel segmento delle persone e delle piccole aziende, amplia gli orizzonti del proprio business rivolgendosi al segmento delle imprese che intendono assicurare una o più intere categorie di lavoratori e collaboratori dal rischio di infortunio, anche in ottemperanza alle disposizioni previste dai Contratti Nazionali di lavoro (CCNL) e dai Contratti integrativi (CIA).La polizza prevede: Morte e Invalidità Permanente da infortunio, sempre presenti, Diaria, Rimborso spese mediche e Inabilità temporanea da infortunio, attivabili in base alla scelta dell'impresa."La scelta di estendere l'offerta assicurativa danni per le imprese, iniziando dal segmento infortuni – spiega, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Assicura – nasce dalla volontà di supportare le aziende nella tutela del loro patrimonio più importante: le persone. Questo vale sia per i benefici legati al rafforzamento del welfare, sia per le protezioni dai rischi che possono compromettere la continuità aziendale".