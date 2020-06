Thales Alenia Space firma accordo con Axiom Space per due moduli per Stazione Spaziale commerciale

Thales

Leonardo

(Teleborsa) - Thales Alenia Space, Joint Venture tra(67%) e(33%) ha firmato un accordo (ATP-Authorization To Proceed) con, per avviare lo sviluppo di due moduli pressurizzati per la prima Stazione Spaziale commerciale al mondo.A gennaio di quest’anno, laha selezionato la proposta della società texana consentendo di collegare i moduli di Axiom a quelli dellagià a partire dalla seconda metà del 2024, creando così un nuovo “Axiom segment”, un’ area che amplierà il volume utilizzabile e abitabile dell'ISS. Quando l'ISS concluderà la sua vita operativa, il segmento Axiom si staccherà e opererà come stazione spaziale commerciale autonoma. I moduli del segmento Axiom saranno collegati al Nodo 2 della ISS, costruito quest’ultimo sempre da Thales Alenia Space.metterà a disposizione die anche di privati i trasferimenti ??verso la ISS, fino a due all'anno, con il primo lancio previsto nell'ottobre 2021, mentre in parallelo continuerà lo sviluppo dei nuovi elementi della stazione commerciale.Grazie al successo e all’esperienza nella realizzazione di moduli per la Stazione Spaziale Internazionale, Thales Alenia Space avrà la responsabilità di progettazione, sviluppo, assemblaggio e test della struttura primaria e del sistema di protezione da micro meteoriti e detriti sia per(AxN1) sia per il(AxH), i primi due elementi messi in orbita della stazione Axiom. I due moduli spaziali saranno consegnati nel sito di Axiom Space a Houston per l'integrazione e l'allestimento dei sistemi principali e la certificazione di volo prima dell’invio alla base di lancio., Vicepresidente Space ed Exploration di Thales Alenia Space, ha dichiarato: “Grazie alla sua ineguagliabile competenza nella realizzazione di moduli pressurizzati,è un partner insostituibile per tutte le missioni di esplorazione umana e dello spazio profondo. Sono fiducioso che questa collaborazione con Axiom aprirà nuovi orizzonti rivoluzionando la presenza umana nell’ orbita terrestre bassa.", Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, ha dichiarato: "Questaè un passo importante verso destinazioni spaziali commerciali indipendenti e anche verso la promozione di una crescita economica forte e competitiva legata all’utilizzo dell’orbita terrestre bassa. La sinergia con l'intero ecosistema spaziale, dalle istituzioni governative alle agenzie internazionali, fino alle società private, poneal cuore stesso del sistema industriale. Insieme al nostro partner, siamo entusiasti di prendere parte a questa nuova iniziativa mirata allo sviluppo di un nuovo mercato basato su destinazioni spaziali commerciali.”"L'eredità rappresentata dalla solida struttura della Stazione Spaziale Internazionale è per noi motivo di sicurezza e affidabilità nonostante l’enorme complessità tecnica del programma” ha dichiarato, CEO die dal 2005 al 2015 anche Responsabile del programma ISS della NASA. "Siamo felici di poter unire l'esperienza acquisita nei voli spaziali umani dacon quella diper costruire la prossima fase dell'insediamento umano nell'orbita terrestre bassa, partendo da una base già comprovata. I primi due moduli della Stazione spaziale commerciale Axiom serviranno da punto di partenza di un prospero futuro commerciale nello spazio.”