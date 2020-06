Borsa di Milano in recupero con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme ai principali mercati di Eurolandia. L'avio degli scambi era stato condizionato dalle pessime performance dell'Asia e di Wall Street, ma sono poi scattate ricoperture ed il mercato viene trainato da energetici e banche., che riunisce il comitato di politca moentaria.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Lieve peggioramento dello, che sale a +176 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,27%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,85%, senza slancio, che negozia con un -0,02%, e composta, che cresce di un modesto +0,45%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,51%. Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,37%),(+1,00%) e(+0,90%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,34%.Decolla, con un importante progresso del 2,02%.In luce, con un ampio progresso dell'1,72%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,59% dopo la sottoscrizione del finanziamento garantito da SACE Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -2,30%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+29,36%), dopo l'ingresso di Generali che sottoscriverà un aumento riservato da 300 milioni di euro.Corono anche(+5,48%) e(+3,55%)