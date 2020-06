Flixbus, Antitrust avvia procedimento per vendita viaggi cancellati causa Covid-19

(Teleborsa) - Sulla base di numerose segnalazioni da parte dei consumatori, l'ha avviato unnei confronti di, società attiva nei servizi low cost di trasporto extraurbano su autobus. Oggetto del procedimento – spiega l'Antitrust – è la vendita on line di biglietti per servizi nelle date coperte dai provvedimenti governativi di blocco e limitazione della circolazione a causa del Covid-19 e la successiva cancellazione degli stessi in ragione dell'emergenza sanitaria.Il– fa sapere l'Autorità in una nota – "è volto a sospendere immediatamente i comportamenti scorretti di Flixbus, consistiti nel non aver fornito un'adeguata informazione e assistenza ai consumatori e non aver offerto loro né l’erogazione di voucher di valore pari al prezzo del biglietto già pagato né un rimborso in denaro".A seguito dell'intervento dell'Agcm,e di aver adottato misure a tutela dei consumatori in caso di cancellazione del viaggio quali, in particolare: un congruo preavviso rispetto alla data di partenza; informazioni, all'atto della prenotazione del trasporto, sul diritto a ottenere, a scelta dal passeggero, il rimborso del totale del costo mediante voucher sostitutivo oppure restituzione in denaro; erogazione tempestiva e corretta del rimborso richiesto senza applicazione di alcun onere ulteriore, a titolo di penali, commissioni o altri costi di sorta.In virtù di tale comportamento di Flixbus, ritenendo non sussisterne i presupposti, nella riunione del 17 giugno, permanendo viceversa in essere il procedimento principale.