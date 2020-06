Giornata da dimenticare per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, sul ritorno di timori relativi al riemergere di contagi in USA. Ilaccusa un ribasso del 2,72%; sulla stessa linea, l'è crollato del 2,59%, scendendo fino a 3.050 punti. In netto peggioramento il(-2,03%); con analoga direzione, pessimo l'(-2,36%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-5,54%),(-3,51%) e(-3,51%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,94%.Sensibili perdite per, in calo del 5,93%.In apnea, che arretra del 4,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,32%.Al top tra i, si posizionano(+3,02%),(+1,61%),(+1,59%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,75%.Affonda, con un ribasso dell'8,69%.Crolla, con una flessione del 6,86%.