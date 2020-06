Lucisano Media Group sigla accordi licenza per TIMVISION e MUBI

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -ha siglatoaccordi di licenza percon vendita di un pacchetto selezionato di film per la piattaforma, edi un pacchetto difilmiche.TIMVISION, la tv di TIM, offre nel proprio catalogo circa 40 opere già concesse in licenza dalla Società dal 2017. MUBI è un sito di film d'autore online che integra elementi di social networking con il video streaming.FEDERICA LUCISANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI LUCISANO MEDIA GROUP, commenta:"Questi importanti accordi sono frutto del nostro impegno volto alla valorizzazione delle opere in ogni fase della catena del valore, nonché una conferma della ormai consolidata relazione con TIMVISION", afferma l'Ad Federica Lucisano, che aggiunge "la richiesta di contenuti audiovisivi di qualità continua a crescere e la nostra strategia di puntare sempre di più sul digitale si sta dimostrando decisamente vincente".Il