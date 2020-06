Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

assicurativo

materie prime

telecomunicazioni

alimentare

beni per la casa

viaggi e intrattenimento

Banco BPM

UBI Banca

Nexi

Exor

Campari

Hera

Ferragamo

Italgas

Cattolica Assicurazioni

Banca Popolare di Sondrio

Banca MPS

Zignago Vetro

Autogrill

Brunello Cucinelli

Guala Closures

De' Longhi

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro. Stabile sulla piazza di New York l'Lieve calo dell', che scende a quota 1,121. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.761,2 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 38,16 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +180 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,30%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,38%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,97%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 20.992 punti.In frazionale progresso il(+0,56%); in frazionale calo il(-0,21%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,31%),(+1,29%) e(+1,17%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,87%),(-1,48%) e(-1,47%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,26%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,13%.Decolla, con un importante progresso del 2,13%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,81%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.del FTSE MidCap,(+38,12%),(+6,45%),(+6,13%) e(+3,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,06%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,64%.In caduta libera, che affonda del 2,81%.