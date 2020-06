Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 25.489 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.053 punti.Sulla parità il(+0,09%); come pure, senza direzione l'(+0,19%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,68%) e(+0,68%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,87%) e(-0,47%).Al top tra i(+3,35%),(+2,68%),(+1,70%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,67%.In caduta libera, che affonda del 2,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,07 punti percentuali.(+1,98%),(+1,50%),(+1,18%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,70%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,32%.Sensibili perdite per, in calo del 3,23%.In apnea, che arretra del 3,22%.