Vetrya, CdA delibera aumento capitale da 2,1 milioni euro

Vetrya

(Teleborsa) - Il CdA diha deliberato una proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, da offrirsi in opzione a tutti i soci di Vetrya per complessivi massimi 2,1 milioni di euro, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, conviocata per l'11 luglio 2020.L'aumento prevede un prezzo massimo comprensivo di sovrapprezzo di 5 euro per ciascuna nuova azione Il socio di maggioranza Aglaia Holding, detentore di 3.360.675 azioni rappresentative del 51,05 % del capitale sociale, ha dichiarato la propria intenzione di esercitare integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo per intero la porzione di aumento di capitale di sua spettanza. .