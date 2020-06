Andamento in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -. Nel frattempo, Wall Street continua a scivolare, con un tonfo dell'dell'1,62%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,121. L'è sostanzialmente stabile su 1.765,3 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 38,19 dollari per barile, in calo dell'1,37%.Sulla parità lo, che rimane a quota +181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,29%.scende dello 0,73%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,20%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,18%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,57%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 20.886 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,07%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(+0,08%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,61%),(+0,57%) e(+0,41%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,75%),(-2,56%) e(-2,19%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,13%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,79%.avanza dell'1,76%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,57%.Crolla, con una flessione del 4,02%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,75%.di Milano,(+5,07%),(+3,88%),(+2,79%) e(+2,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,89%.In caduta libera, che affonda del 2,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,54 punti percentuali.Tra lepiù importanti:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95 punti; preced. 93 punti)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -17,6%; preced. -31,6%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -20,1%)10:00: M3, annuale (atteso 8,6%; preced. 8,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 9%; preced. -12,6%).