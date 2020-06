ENAC: niente trolley a bordo degli aeromibili

(Teleborsa) - Da oggi, provvedimento già messo in atto negli aeroporti nazionali nelle prime ore del mattino sui voli in partenza, su, ovvero il trolley. Ai passeggeri è consentito di portare in cabina solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere.