Exploit del comparto beni industriali a Milano (+1,87%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

grande capitalizzazione

Atlantia

CNH Industrial

Nexi

media capitalizzazione

ASTM

Enav

Zignago Vetro

small-cap

Piovan

Poligraf. S. F

Cofide

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 512,4 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 27.370,5.L'intanto guadagna 11 punti dopo un incipit a quota 776.Tra le azioni italiane adel comparto beni industriali, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,51%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,01%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,29%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,66%.Decolla, con un importante progresso del 4,52%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,39%.Tra ledi Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,60%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,45%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,34%.