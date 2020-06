Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,18% sul; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Sale il(+0,99%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,14%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,71%),(+1,92%) e(+1,30%). Il settore, con il suo -1,22%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+4,57%),(+4,06%),(+3,39%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,12%.scende dell'1,05%.Calo deciso per, che segna un -1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Al top tra i, si posizionano(+3,35%),(+3,33%),(+2,76%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,38%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,18%.Sensibili perdite per, in calo del 2,21%.In apnea, che arretra del 2,10%.