Tamburi Investment Partners

Tamburi

(Teleborsa) - Dal 24 giugno, Guevoura Fund e Quartys hanno in portafoglio unasurispettivamente dell'1,45% e dell'1,50%. Lo rende noto la Consob dalle comunicazioni relative alle posizioni nette corte.Sul listino milanese, intanto, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,69%.