Coronavirus: calano contagi e vittime. Scendono anche terapie intensive

(Teleborsa) - Sono, in calo rispetto a ieri. Il. Tra le regioni,, con unche corrispondono al 44% del totale, seguita dall', che segna 44 casi in più. Trend discendente anche per le vittime: 8 in più, mentre ieri erano state 30. Complessivamente i morti salgono a 34.716.Sono 77 i nuovi positivi Covid registrati in Lombardia, di questi 4 sono stati registrati a Milano, di cui uno solo in città. Dall'inizio dell'epidemia quindi il totale dei contagiati è di 93.664. Rispetto a ieri è calato il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 43, negli altri reparti 415, mentre sono stati 2 i decessi, per un totale di 16.626.Scendono sotto i cento i ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus: sono 97, 8 in meno di ieri. Quasi la metà (43) sono in; seguono(13),(12) e(11)., mentre 1.260 sono ricoverati con sintomi. Le persone attualmente positive al Covid sono 16.836 (ieri erano 17.638).Gli 8 morti positivi al Coronavirus registrati rappresentano il dato più basso dall'1 marzo. In 15 regioni non sono state rilevate vittime. I morti ci sono stati in Lombardia (2), Lazio (1), Piemonte (3), Liguria (1), Umbria (1).