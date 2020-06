Ustica, Mattarella: "Ferita profonda per l'Italia. Paesi alleati collaborino a verità"

(Teleborsa) - Era il. Il volo partito dall'aeroporto Marconi di Bologna alle 20.08, con due ore di ritardo, e diretto a Palermo Punta Raisi, dove sarebbe dovuto atterrare alle 21.13,mentre procedeva regolarmente a una quota di circa 7.500 metri nello spazio aereo tra Ponza e Ustica, senza aver lanciato nessun sos.Alle 7,25 del, nelle acque internazionali tra le due isole,: 77 passeggeri tutti di nazionalità italiana, tra cui 11 bambini, e quattro membri dell'equipaggio. Concluse il 30 giugno, le ricerche riporteranno alla luce solo 39 degli 81 corpi oltre al cono di coda dell'aereo, vari relitti e alcuni bagagli delle vittime."Non può e non deve cessare l'impegno a cercare quel che ancora non appare definito nelle vicende di quella sera drammatica., giungere a una loro ricostruzione piena e univoca richiede l'impegno delle istituzioni e l'aperta collaborazione di Paesi alleati con i quali condividiamo comuni valori. Il dovere della ricerca della verità è fondamentale per la Repubblica". E' quanto scrive il Presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione nel quarantesimo anniversario dalla strage"La strage avvenuta nel cielo dicon caratteri che non si potranno cancellare. Nella ricorrenza dei quarant'anni,e ci uniamo nel ricordo di chi allora perse la vita, con una ferita profonda nella nostra comunità nazionale". Prosegue il presidente Mattarella nella sua dichiarazione dichiarazione."La condivisione di tanto dolore è stata ed è anche motivo di testimonianza e di impegno civile. Il quadro delle responsabilità e le circostanze che provocarono l'immane tragedia tuttora non risulta ancora ricomposto in modo pieno e unitario. Tuttavia molta strada è stata percorsa dopo che reticenze e opacità erano state frapposte al bisogno di verità, incomprimibile per una democrazia e uno Stato di diritto.- aggiunge il Capo dello Stato -; e ciò è stato possibile grazie anche alla determinazione e alla passione civile delle famiglie delle vittime e di quanti le hanno sostenute nelle istituzioni e nella società".