Terzo rinvio del lancio di Vega

(Teleborsa) - Il lancio delè stato rinviato per la terza volta in dieci giorni, sempre a causa dell’imperversare di forti correnti d’aria in alta quota che si sono nuovamente manifestate quando si stava esaurendo il conto alla rovescia.(le 22:51 a Kourou, nella Guyana Francese, che ospita lo spazioporto europeo).I tecnici die di, l’industria italiana responsabile della progettazione e costruzione del piccolo lanciatore, si sono dovuti arrendere e programmare il. La sedicesima missione di Vega riveste particolare importanza, sia perché si tratta del ritorno sulla rampa dopo il fallimento dell’11 luglio 2019, sia per testare il nuovo sistema modulare di rilascio in orbita del carico utile, denominato, in cui sono alloggiati 53 piccoli satelliti, dai piccoli CubeSat di 1 Kg ai 500 Kg dei minisatelliti.Sono stati previsti quattro momenti diversi di separazione dei gruppi di satelliti, l’ultimo dei quali un’ora e 45 minuti dopo il lancio.