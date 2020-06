Appuntamenti e scadenze: settimana del 29 giugno 2020

Dba Group

Ecosuntek

Enertronica Santerno

Expert System

Fullsix

Health Italia

Illa

Intek Group

Italia Independent

Netweek

Sirio

Trevi

Vetrya

Conagra Brands

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei serviziItalian Sustainability Week - Evento organizzato da Borsa Italiana in modalità virtuale, dove oltre 40 società rappresentanti oltre il 50% della capitalizzazione di mercato, incontreranno virtualmente primari investitori domestici e internazionali per discutere le proprie strategie di crescita sostenibileParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoTesoro - Regolamento CTZ - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioUE - Vertice internazionale - Meeting in videoconferenza tra i leader europei e la Repubblica di CoreaUE - Quarta conferenza di Bruxelles - L'Unione europea e le Nazioni Unite copresiederanno la quarta conferenza di Bruxelles "Sostenere il futuro della Siria e della regione", in formato virtualeCentral Banking in the Age of COVID-19 Summit - L'evento organizzato da IIF - Institute of International Finance, sarà in live streamBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioModelli 730/2020 - Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. 730 per i soggetti privi di sostituto.Modello Unico 2020 Persone Fisiche / Società di persone - Ultimo giorno per la presentazione presso un ufficio postale della dichiarazione dei redditi 2020.Unico PF 2020 - Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2020 per i soggetti non titolari di partita iva.Tasse Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Maggio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Maggio 2020.Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile Uniemens delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.IVA (saldo) - Versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale con maggiorazione.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo e aprile 2020)IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, (marzo e aprile 2020)IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di febbraio – marzo – aprile e I trimestre 2020.Modello IRAP 2020 - Versamento IRAP saldo 2019 e 1° acconto 2020 solo per i soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34Dichiarazione IVA 2020 - Presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019.Esterometro 2020 - Scadenza per l'invio della comunicazione Esterometro relativo al primo trimestre 2020 (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia)IVA - Rimborso trimestrale/compensazione - Richiesta IVA a credito del I trimestre 2020.Camera di Commercio - Termine per il versamento del diritto camerale annuale.Autoliquidazione INAIL - i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento della II rata 2020.Cedolare Secca - Versamento dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo 2019 e primo acconto per l'anno 2020.IMU – TASI Dichiarazione - La dichiarazione IMU 2020 va presentata al Comune da tutti i contribuenti possessori di un immobile – sia esso ad uso privato o commerciale – che nel corso del 2019 ha subito variazioni.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-06-2020.INPS – Gestione separata - i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020.INPS - versamento - i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020.INPGI - versamento - i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020.Enasarco - i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi al I trim.2020.CASAGIT - versamento - i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020.Banca d'Italia - Ita-coin; Indagine sulle imprese industriali e dei serviziAuto - Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei TrasportiFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria11.15 - Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2019 "L'economia del Lazio" - Presentazione in video conferenza del rapporto annuale "L'economia del Lazio". Interviene Piero Cipollone, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia. La presentazione del rapporto è trasmessa in diretta video sul canale YouTube della Banca d'Italia16.30 - Aeroporti di Roma - Cerimonia di consegna del riconoscimento Global Leader in Sustainability and Commitment to Responsible Travel che si svolgerà alla presenza del Segretario Generale del World Tourism Organization nell'area esterna del Terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da VinciCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàRussia - Borsa di Mosca chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodoParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoCensis - I soggetti dell’Italia che c’è e il loro fronteggiamento della crisi. Evento online11.00 - ANAC - Relazione annuale 2020 - L'Autorità Nazionale Anticorruzione presenta la Relazione sull'attività svolta nel 2019, in una cerimonia ristretta, presso la Camera dei Deputati. L'evento sarà trasmesso in diretta streamingTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: MidYear Outlook report 2020Istat - Prezzi delle abitazioni - I trimestre 2020Rating sovrano - Svizzera - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti