Borsa di Tokyo a picco. In Asia tornano timori contagi Covid-19

(Teleborsa) -a causa del riemergere dei: l'ultimo bilancio indica 10 milioni di casi e mezzo milione di morti dall'inizio della pandemia. Un monito per i mercati, con il rischio di una seconda ondata dietro l'angolo.A piccoin chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 2,3%, mentre il Topix 100 è sceso dell'1,91%. Sulla stessa tendenza(-1,97%).In rosso anche e borse cinesi, conhe arretra dello 0,75% eche ritraccia dello 0,53%. Giù anchedell'1% circa.Male le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni come(-1,4%),(-1%),(-0,72%),(-0,83%) e(-0,61%).In discesa(-1,35%) e(-1,6%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,23%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,34%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,35%.Il rendimento dell'tratta allo 0,01%, mentre il rendimento delè pari al 2,92%.