Brilla il mercato americano

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra un balzo dell'1,80%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.043 punti.In denaro il(+0,78%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,54%),(+2,03%) e(+1,81%).Tra i(+9,44%),(+3,60%),(+3,10%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,96%.Tra i(+9,05%),(+7,59%),(+5,81%) e(+5,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.scende dell'1,23%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.